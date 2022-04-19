На Донбасі російських військових замінюють на найманців з так званої "ДНР"

На Донбасі російських військових замінюють на найманців з так званої "ДНР"

У Донецькій області окупанти проводять ротацію та замінюють російських військових на бойовиків з так званої "ДНР".

У зв'язку з активізацією бойових дій на Донбасі та початком ворожого наступу окупанти проводять ротації. Зокрема, російських військових замінюють на найманців із ДНР.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Припускаємо, що це пов'язано із намаганням посилити позиції у частині наступу", - написав він.

За словами Петра Андрющенка, у населенних пунктах України, де тривають бойові дії, фіксуються численні випадки мародерства збоку окупантів. Здебільшого вони зламують вцілілі квартири і вивозять звідти майно. Переважно тягнуть побутову техніку.

Також читайте В окупованих громадах Запоріжжя росіяни запроваджують комендантську годину: порушникам погрожують затриманням

Нагадаємо, що в Україні Збройні Сили попатрошили морську піхоту Російської федерації, через що немає жодного підрозділу морпіхів окупантв, де б не було втрат. Не залишилося бригади російської морської піхоти, яка б не зазнала втрат в Україні.