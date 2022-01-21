На Донбасі у шахті загинув гірник, ще одна людина — у важкому стані

На Донбасі у шахті загинув гірник, ще одна людина — у важкому стані

У загиблого шахтаря залишились дружина і донька.

У Добропіллі на Донеччині загинув гірник, ще один чоловік отримав 45% опіків тіла і перебуває у важкому стані.

Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.

"На шахті "Добропільська" ШУ "Добропільське" загинув гірник очисного забою Зелений Сергій Вікторович 1983 року народження", — йдеться в повідомленні.

Причини смерті наразі з’ясовуються. У загиблого шахтаря залишились дружина і донька.

На іншій шахті Добропілля — "Алмазна" удар струмом отримав 50-річний електрослюсар. З 45% опіків тіла його забрали до лікарні Краматорська.

Нагадаємо, що нещасний випадок трапився у шахті на Дніпропетровщині. Під час виймання вугілля постраждали троє гірниківиків

Читайте також: