На Донбасі у шахті загинув гірник, ще одна людина — у важкому стані

У загиблого шахтаря залишились дружина і донька.
У Добропіллі на Донеччині загинув гірник, ще один чоловік отримав 45% опіків тіла і перебуває у важкому стані.
Про це розповів голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.
"На шахті "Добропільська" ШУ "Добропільське" загинув гірник очисного забою Зелений Сергій Вікторович 1983 року народження", — йдеться в повідомленні.
Причини смерті наразі з’ясовуються. У загиблого шахтаря залишились дружина і донька.
На іншій шахті Добропілля — "Алмазна" удар струмом отримав 50-річний електрослюсар. З 45% опіків тіла його забрали до лікарні Краматорська.
Нагадаємо, що нещасний випадок трапився у шахті на Дніпропетровщині. Під час виймання вугілля постраждали троє гірниківиків
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