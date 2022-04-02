На Донбасі українські захисники успішно відбили шість атак і завдали втрат окупантам

На Донбасі українські захисники успішно відбили шість атак і завдали втрат окупантам

ЗСУ знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

На Донбасі Збройні сили України успішно відбили шість атак.

Про це йдеться у повідомленні Операції Об`єднаних сил в соціальній мережі Facebook.

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"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито шість атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Крім того, оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило, що на сході України Збройними силами знищено до 80 російських окупантів.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем. Також загарбники намагаються заблокувати Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Водночас окупанти не мають успіху і несуть втрати.

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