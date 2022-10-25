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На Донбасі унаслідок обстрілів знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція

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На Донбасі унаслідок обстрілів знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція

Фото: Pexels

Низка населених пунктів залишилися без води.

Про це у Telegram повідомила Мирноградська міська військова адміністрація.

«Внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція», - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вода для мікрорайонів подається за графіком.

Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.

Росія залишає українські населені пункти без води

Нагадаємо, що на вихідних у Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Унаслідок влучань у об'єкти критичної інфраструктури у містах подекуди зникло світло та вода. 

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Дата публікації
Перегляди
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