На Донбасі унаслідок обстрілів знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція

Про це у Telegram повідомила Мирноградська міська військова адміністрація.

«Внаслідок бойових дій знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція», - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вода для мікрорайонів подається за графіком.

Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська.

Росія залишає українські населені пункти без води

Нагадаємо, що на вихідних у Луцьку та Рівному пролунали вибухи. Унаслідок влучань у об'єкти критичної інфраструктури у містах подекуди зникло світло та вода.

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