На Донбасі - вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську

Очевидці повідомляють про "бавовну".
У ніч проти 27 липня 2023 року у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.
На місці прильоту розпочалася пожежа.
Інші подробиці наразі невідомі.
Нагадаємо, в ніч проти 24 липня у Криму було чутно вибухи у різних районах півострова – Феодосії, Армянська, Старому Криму, Сімферополя та Джанкоя.
Зауважимо, що напередодні, 22 липня, "бавовна" сталася у кримському селищі Октябрське. Росіяни заявляли про удари дронами по нафтобазі та аеродрому.
Додамо, що раніше сильний вибух прогримів в окупованому Севастополі. Після цього над містом здійнявся стовп густого диму.
Читайте також: