На Донбасі - вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську

У ніч проти 27 липня 2023 року у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

На місці прильоту розпочалася пожежа.

Інші подробиці наразі невідомі.

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня у Криму було чутно вибухи у різних районах півострова – Феодосії, Армянська, Старому Криму, Сімферополя та Джанкоя.

Зауважимо, що напередодні, 22 липня, "бавовна" сталася у кримському селищі Октябрське. Росіяни заявляли про удари дронами по нафтобазі та аеродрому.

Додамо, що раніше сильний вибух прогримів в окупованому Севастополі. Після цього над містом здійнявся стовп густого диму.