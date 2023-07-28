Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Донбасі - вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Донбасі - вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську

На Донбасі - є влучання / Фото: pixabay.com

Очевидці повідомляють про "бавовну".

У ніч проти 27 липня 2023 року у тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах. 

На місці прильоту розпочалася пожежа.

Інші подробиці наразі невідомі. 

Нагадаємо, в ніч проти 24 липня у Криму було чутно вибухи у різних районах півострова – Феодосії, Армянська, Старому Криму, Сімферополя та Джанкоя.

Зауважимо, що напередодні, 22 липня, "бавовна" сталася у кримському селищі Октябрське. Росіяни заявляли про удари дронами по нафтобазі та аеродрому.

Додамо, що раніше сильний вибух прогримів в окупованому Севастополі. Після цього над містом здійнявся стовп густого диму.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
117
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація