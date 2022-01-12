На Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовий - стало відомо його ім'я

Віктору Кучеренку було 28 років.

У вівторок, 11 січня, у районі селища Новотошківське Луганської області внаслідок обстрілу бойовиків смертельне поранення отримав український військовий Віктор Кучеренко.

Про це повідомляє Баштанська районна державна адміністрація.

"11 січня 2022 загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, житель села Новолазарівка Казанківської селищної об'єднаної територіальної громади (Миколаївська область)", - йдеться в повідомленні.

Кучеренко служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді Збройних Сил України. Брав участь в Антитерористичній операції (АТО).

Нагадаємо, 10 січня на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Новини з фронту: на Донбасі двоє бійців підірвались на невідомому вибуховому пристрої

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