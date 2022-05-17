Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Донбасі відбито 11 атак окупантів та знищено зенітний ракетний комплекс "Тор"

Дата публікації
Перегляди
1092
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Донбасі відбито 11 атак окупантів та знищено зенітний ракетний комплекс "Тор"

Фото: Associated Press

Окупанти Російської Федерації не припиняють обстрюлювати Луганську та Донецьку області.

Протягом минулої доби на фронті упродовж 16 травня відбито 11 атак росіян.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Крім того, знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Як повідомлялося, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують намагатися йти в наступ.  Їхні спроби відбивають Збройні сили України. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, під час бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.

Читайте також:

"Український Фаберже" з Волині виготовив виріб на честь "азовців" і мріє передати його особисто

"Український Фаберже" з Волині виготовив виріб на честь "азовців" і мріє передати його особисто
Наступна публікація