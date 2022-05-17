На Донбасі відбито 11 атак окупантів та знищено зенітний ракетний комплекс "Тор"

На Донбасі відбито 11 атак окупантів та знищено зенітний ракетний комплекс "Тор"

Окупанти Російської Федерації не припиняють обстрюлювати Луганську та Донецьку області.

Протягом минулої доби на фронті упродовж 16 травня відбито 11 атак росіян.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Крім того, знищено зенітний ракетний комплекс "Тор", п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль.

Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Як повідомлялося, на Донецькому напрямку російські окупанти продовжують намагатися йти в наступ. Їхні спроби відбивають Збройні сили України. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку, в районі населеного пункту Сиротине, під час бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.

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