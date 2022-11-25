На Донбасі відновили електропостачання, але в області діють екстрені обмеження світла

Спеціалісти відновили електропостачання на Донеччині після атаки ворога, однак в області діють екстрені обмеження.

Про це інформують ДТЕК Донецькі електромережі.

Електрики разом з усіма рятувальними службами ліквідовували наслідки ударів по енергооб’єктах, що завдала Росія 23 листопада. Станом на зараз подача електроенергії в Донецькій області відновлена. Однак тривають бойові дії та екстрені відключення світла, запроваджені НЕК Укренерго.

Протягом ночі енергетикам спільними зусиллям вдалося відновити роботу електромереж, що забезпечують світлом Донецьку область, після атаки Росії 23 листопада.

Водночас за вказівкою системного оператора НЕК «Укренерго», в Донецькій області наразі застосовані екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без світла, відповідно до потреб енергосистеми. Для цих споживачів електропостачання буде відновлено після стабілізації ситуації в енергосистемі, відповідно до вказівки диспетчера «Укренерго», а також після завершення ремонтів на лініях, що були ушкоджені обстрілами.

Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару Росії є вкрай складною. Енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло.

«Просимо всіх клієнтів максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі», - йдеться у повідомленні.

Сильний російський обстріл України

23 листопада 2022 року російські окупанти завдали чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Ракети Росія запускала з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом росіяни випустили близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр». Українська ППО знищила 51 ракету. Ще 5 дронів було ліквідовано на півдні країни.

У результаті ракетного удару в Україні у більшості областей зникло світло, місцями були проблеми із водою і мобільним зв’язком. Одразу в країні було розгорнуто пункти «Незламності».

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