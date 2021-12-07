На Донбасі відновлено вісім зруйнованих війною мостів — Кубраков

Для військових на передовій це все є конче необхідним для швидкого зв’язку з рештою регіонів країни.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що за 2 роки діяльності програми "Велике будівництво" на Донбасі вдалось відновити 8 мостів, що були зруйновані військовими діями.

Про це очільник Міністерства інфраструктури повідомив у своєму Facebook.

"За неповні 2 роки нам вдалося відновити 8 мостів та шляхопроводів Донбасу, які були зруйновані внаслідок бойових дій. Регіон, що постраждав від війни та неефективного державного управління зараз отримує нові дороги та мости. І вже найближчим часом тут стартує будівництво 2-х аеропортів, а також розбудова залізничної мережі", — написав Кубраков.

Міністр наголосив, що для військових на передовій це все є конче необхідним для швидкого зв’язку з рештою регіонів країни. Кубраков назвав відновлені мости "шляхом повернення в мирне життя".

"Наші партнери з Veteran Hub розповідають, що інфраструктура — одна із найбажаніших сфер для працевлаштування ветеранів. І ми робитимемо більше для того, щоб зробити цей процес комфортнішим і системнішим", — додав міністр.

Кубраков наголосив, що зараз "ми будуємо нову країну впритул до лінії фронту".

"Важливо, щоб ми всі розуміли, за що йде боротьба і які саме цінності ми захищаємо", — резюмував очільник Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершився монтаж останнього з 48 вантових канатів. Таким чином, будівництво "мегаспоруди", яка є одним із флагманів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", вийшло на фінішний етап.

У Тернополі за програмою Зеленського збудували найбільшу дорожню розв'язку Західної України. Об’єкт включає два шляхопроводи, шість смуг для руху та під’їзди.

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