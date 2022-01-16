На Донбасі виявили 275 одиниць військової техніки бойовиків, зокрема танки та САУ (карта)

На Донбасі виявили 275 одиниць військової техніки бойовиків, зокрема танки та САУ (карта)

Спостерігачі вважають, що виявлені порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Зокрема, за минулу добу було виявлено 275 одиниць військової техніки бойовиків РФ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"За минулу добу додатково виявлено і зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 275 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про десятки танків, БМП, гаубиць, самохідних артилерійських установках і комплексах РСЗВ.

Крім того, робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Вівся вогонь зі стрілецької зброї у напрямку БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат пролітав над районом Василівка. Під час цього польоту БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS. Крім того БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS під час польотів над районами поблизу Василівки, Каштанового і Калинового", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що зафіксовані порушення свідчать про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.

"Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

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