На Донбасі за програмою "Велике будівництво" відкриють першій у країні центр розведення хижих червонокнижних птахів – ВІДЕО

На Донбасі за програмою "Велике будівництво" відкриють першій у країні центр розведення хижих червонокнижних птахів – ВІДЕО

Спорудження обійшлося у 15 млн грн.

У селищі Комишуваха Краматорської територіальної громади цього року відкриють центр розведення хижих птахів. Він стане першим не лише на Донеччині, але й у всій Україні.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

Центр створюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". На його спорудження виділили з бюджету 15 млн гривень.

"На рік планують вирощувати 8 рідкісних для України червонокнижних пташенят… Реабілітацію проводитимуть пернатим, яких конфісковуватимуть як контрабандних або травмованих птахів", - розповіли в обласній адміністрації.

Розплідник для диких птахів розташують у регіональному ландшафтному парку.

"Там розводитимуть балабанів, сапсанів, шулік чорних та канюк звичайних, які пристосовані до кліматичних умов регіону. В області вони перебувають під загрозою знищення", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на сході країни планують відкрити два нових аеропорти.