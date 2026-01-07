На фронті загинув Тимофій Ануфрієв, син одеського художника

Тимофій (Еней) Ануфрієв

На Донбасі загинув двадцятидворічний Тимофій (Еней) Ануфрієв — син одеського художника-концептуаліста Сергія Ануфрієва та арткураторки Катерини Чалої.

Про це повідомив Російський добровольчий корпус (РДК), у складі якого він служив штурмовиком.

У повідомленні РДК зазначено, що Ануфрієв брав участь у численних бойових операціях, зокрема штурмах, зачистках та захопленні полонених, і був нагороджений медаллю «За сприяння військовій розвідці України». В організації підкреслили, що він «жив і помер як справжній лицар і поет».

«Виключно розумна і освічена, відкрита і добра людина, він прагнув приносити користь Корпусу не тільки в бою, але і за його межами. Еней з дитинства був знайомий з культурною богемою двох столиць, але не був тією відстороненою і «повітряною» частиною художньої еліти, яка існує у відриві від реальності, а навпаки, гаряче переживав за долю свого народу», — йдеться у дописі РДК.

Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі та мав російське громадянство. До початку повномасштабного вторгнення Росії навчався на філософському факультеті університету в Санкт-Петербурзі. Після 24 лютого 2022 року залишив Росію, спочатку переїхав до Сербії, а згодом приєднався до РДК, що воює на боці України.

«Йому було огидно те, що багато хто з його оточення в РФ робили вигляд, ніби нічого не відбувається. Тому він ухвалив рішення спочатку виїхати з Росії, а потім вступити в Російський добровольчий корпус. «Вибір є завжди», — вважав Еней, і зробив вибір, продиктований честю», — зазначають у повідомленнях.

Про смерть Тимофія повідомили також його знайомі. Керівник одеської громади рідновірів «Мокоша» Валентин Долгочуб назвав його «поетом, філософом і воїном», який «зробив свій вибір із честю». Культурна менеджерка та кураторка Анна Циба додала, що війна «забрала у нього майбутнє, а у нас можливість подискутувати».

Батько загиблого Сергій Ануфрієв — одна з ключових постатей одеського мистецтва 1980-х років. Він брав участь у русі московського концептуалізму, працював у київському сквоті «Паризька комуна», був учасником груп «Хмарна комісія» та «Товариство Тарту». 1998–2000 років у Одесі займався діяльністю асоціації «Нове мистецтво», контркультурного журналу «ПЛІ» та створенням літературної школи «Одекаданс».

