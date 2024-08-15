На Донбасі затримали таксиста, який шпигував за HIMARS

У Покровську Донецької області Служба безпеки України затримала інформатора РФ, який передавав ворогу інформацію про локації Сил оборони.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що для виконання ворожого завдання чоловік обʼїжджав місто під виглядом водія таксі. Під час поїздок він також випитував у пасажирів потрібну росіянам інформацію щодо розташування Сил оборони. Окрім HIMARS, його також цікавили координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху озброєння українських захисників.

З'ясувалося, що ворожим агентом був мешканець сусіднього Мирнограда. Він передавав росіянам інформацію через Telegram-бот. У нього вже вилучили мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Ворожий агент може відправитись у вʼязницю на вісім років.

Нагадаємо, у Вінниці затримали зловмисника, який прибув із сусідньої країни і мав завдання підпалювати службові автомобілі Збройних сил України. Він шукав транспортні засоби, які раніше були задіяні на фронті, а тепер проходять технічне обслуговування у Вінниці.

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