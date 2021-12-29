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На Донбасі знайшли застреленим контрактника: слідчі говорять про суїцид

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На Донбасі знайшли застреленим контрактника: слідчі говорять про суїцид

УНІАН

Контрактника 1985 року народження, уродженця Запоріжжя, знайшли мертвим 28 грудня.

У Донецькій області знайшли застреленим військового-контрактника. За словами правоохоронців, солдат покінчив життя самогубством.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Контрактника 1985 року народження, уродженця Запоріжжя, знайшли мертвим 28 грудня. Загиблий був старшим солдатом, старшим оператором протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин

Боєць вчинив суїцид, перебуваючи на бойовому чергуванні. Він вистрелив собі в голову зі штатної зброї.

За фактом загибелі військовослужбовця відкрито кримінальне провадження з приміткою "самогубство". Розглядаються також інші версії, зокрема — умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Усіх, хто має інформацію щодо уточнення обставин трагедії, просять звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил за тел. 066 732 16 91.

Раніше повідомлялося, що учасник АТО з Волині покінчив життя самогубством. Хлопець був одним із 14, хто вижив під Волновахою.

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