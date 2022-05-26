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На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак ворога, а винищувачі перехопили і збили 2 ворожі ракети - Генштаб

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На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак ворога, а винищувачі перехопили і збили 2 ворожі ракети - Генштаб

Фото: Associated Press

На Донбасі тривають активні бойові дії.

Українські захисники активно знищують техніку ворога та особовий склад.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 10 атак ворога, знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, 1 бронетранспортер, 1 автомобіль та 1 одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 БпЛА типу “Орлан-10”, - йдеться в повідомленні.

Минулої доби також добре спрацювала ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України. Вона завдала удару по позиціях противника - знищено особовий склад та до 10 одиниць легкоброньованої техніки.

Українські винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети.

Нагадаємо, що російські окупанти зосередилися на захопленні Лимана та намагаються закріпитися в районі Сєвєродонецька.

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