На Донбасі зведуть новий аеропорт: стало відомо місце будівництва

На будівництво нового аеропорту планують витратити близько 120 мільйонів доларів.

Стало відомо, де саме на Донбасі збираються побудувати новий аеропорт. Так, за словами заступника міського голови Маріуполя Сергія Захарова, місцем для будівництва аеропорту в Маріупольському район стане злітна смуга для літаків сільгоспавіації.

Про це Сергій Захаров розповів pr.ua.

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Як зазначається, для будівництва аеропорту було запропоновано три різні локації: у районі Мангуша, Стародубівки та Юр'ївки. Після численних досліджень спеціалізованї організації новий аеропорт вирішили побудувати саме поблизу Юр'ївки, адже ця місцевість найбільше підходить за різними параметрами, зокрема, кутами нахилу при зльотах та посадках тощо.

За словами заступника мера Маріуполя, на місці майбутнього аеропорту розміщена злітна смуга для літаків сільгоспавіації.

"Наразі ми чекаємо на остаточне рішення міжнародної комісії цивільної авіації ICAO – подали зі зменшенням межі обмежень до 60 кілометрів", — зазначив заступник мера.

Слід зазначити, що селище Юр'ївка розташоване від Маріуполя на відстані понад 30 кілометрів, а сам Маріуполь від лінії розмежування — на 10 кілометрів, сумарно – близько 70-75 кілометрів.

Фінансування будівництва аеропорту буде здійснюватись за президентською програмою "Велике будівництво" на суму близько 120 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за 2 роки діяльності програми "Велике будівництво" на Донбасі вдалось відновити 8 мостів, що були зруйновані військовими діями.

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