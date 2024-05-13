На Донеччині чоловік ґвалтував двох доньок співмешканки: стали відомі моторошні подробиці

Дівчатка дуже боялись вітчима і 29-річної матері, яка зловживала алкоголем, сестрички планували втекти, забравши із собою 5-річного братика.

На Донеччині чоловік ґвалтував двох доньок співмешканки. Дівчаткам було вісім та 12 років.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що від червня до вересня 2023 року 39-річний мешканець Бахмутського району, будучи напідпитку, неодноразово вступав у статеві відносини із доньками співмешканки. Коли жінки не було вдома, він, користуючись її відсутністю, вчиняв щодо неповнолітніх дії сексуального характеру й ґвалтував", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За мовчання чоловік, який не мав постійного місця роботи, обіцяв дітям гроші, заплативши одного разу 50 грн.

Діти дуже боялись вітчима і 29-річної матері, яка зловживала алкоголем, тому планували втекти, забравши із собою 5-річного братика.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Максимально йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть чоловіка, який зґвалтував власну доньку, коли дружини не було вдома.

Читайте провідні новини дня: