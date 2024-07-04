На Донеччині чоловік зарізав жінку та її доньку: моторошні подробиці

У Донецькій області чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства двох осіб.

Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, житель м. Слов’янська прийшов до домоволодіння своєї колишньої співмешканки. Розбивши в оселі вікна, він проник до будинку, у якому перебували жінка та її 15-річна донька.

"Підозрюваний піднявся на другий поверх, де в одній з кімнат ховались мати з дівчинкою, та вибив двері. Увірвавшись до приміщення, він накинувся на потерпілих з ножем і завдав їм множинні удари по всьому тілу. Зокрема, жінці - близько 20 колото-різаних поранень. Побачивши, що жертви не подають ознак життя, нападник втік, але невдовзі був виявлений правоохоронцями", - уточнили у відомстві.

Під час затримання чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та зі слідами крові на руках і одязі.

Максимальне покарання за злочин – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирі засудили жінку, яка під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, яким його пригощали.

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