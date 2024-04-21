На Донеччині чоловік знайшов 500-кілограмову російську бомбу (фото)

Виявив місцевий мешканець її під час земельних робіт.

На Донеччині місцевий мешканець під час земельних робіт знайшов нерозірвану 500-кілограмову авіаційну бомбу ФАБ.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Як стало відомо, місцевий мешканець на сільськогосподарському угідді натрапив на нерозірвану російську важку бомбу - 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу ФАБ.

Чоловік передав інформацію про бомбу саперам, які знешкодили її встановленим порядком.

Нагадаємо, що українські військові феєрично знищили у Донецькій області російський ЗРК “Бук”.

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