На Донеччині чоловіка та жінку покарали через секс: вони вигадали "пікантний" заробіток

Чоловік і жінка продавали свої інтимні відео.
В Донецькій області судили чоловіка та жінку, які від 2021-го до 2023 року знімали пікантні відео та продавали їх у Мережі.
Про це йдеться у вироку Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.
За даними суду, уродженець Костянтинівки та уродженка Бахмута від 2021 року займалися виготовленням порно. Пара облаштувала у своєму помешканні студію та від 2021 року знімала там пікантні відео. 2022 року вони опублікували 9 файлів у Мережі.
2023 року правоохоронці встановили, що жінка двічі оголилася на камеру, за що їй заплатили по 920 грн. Того ж року пара за 1 000 грн продала своє відео сексу.
Під час досудового розслідування чоловік і жінка провину визнали та уклали угоду зі слідством. Їх визнали винними за ч. 3 ст. 301 КК України та засудили до 3 років іспитового терміну. Також із жінки стягнули 3 760 грн, "отриманих злочинним шляхом".
Нагадаємо, у Львівській області обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу від 22:00 до 06:00 організаторові вечірки з груповим сексом.
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