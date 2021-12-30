На Донеччині двоє дівчат та хлопець розповсюджували порно: їм загрожує ув'язнення

На Донеччині двоє дівчат та хлопець розповсюджували порно: їм загрожує ув'язнення

Дві дівчини 20 та 24 років разом з 26-річним хлопцем, розповсюджували порно на закритих сайтах та працювали веб-моделями

У Краматорську двох дівчат та хлопця викрили на розповсюдженні порнографії.

Про це інформує поліція Донецької області.

За словами правоохоронців, дві дівчини 20 та 24 років разом з 26-річним хлопцем, розповсюджували порноконтент на закритих сайтах та працювали веб-моделями на порноресурсах.

Підписка на закритий ресурс із фото та відеоматеріалами порнографічного характеру коштувала п'ять доларів одноразово. За окрему плату користувачам пропонувався приватний відео-чат, а також прайс з послугами.

Клієнтами молодих людей були покупці зі всього світу. "Бізнесмени" щомісяця заробляли близько 20 тис. гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Молодим людям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зазначимо, що поняття "вебкам-моделі" в Кримінальному кодексі України не існує. Поліція трактує цю роботу або як створення та розповсюдження порнографії, або як торгівлю людьми.

Нагадаємо, що у Кропивницькому засудили чоловіка, який завантажив з Інтернету дитяче порно.

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