На Донеччині окупанти мобілізують 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу

На Донеччині в "ДНР" триває "мобілізація".
Влада вже забирає із заводу працівників, яким раніше давали відстрочку.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Продовжуються заходи так званої “мобілізації” на тимчасово окупованих противником територіях. За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що у Росії зараз формують так званий четвертий армійський корпус. Після того, як це угруповання буде ліквідоване на війні в Україні, Путін буде змушений оголосити мобілізацію в Росії.
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