На Донеччині окупанти мобілізують 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу

Влада вже забирає із заводу працівників, яким раніше давали відстрочку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Продовжуються заходи так званої “мобілізації” на тимчасово окупованих противником територіях. За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу. Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що у Росії зараз формують так званий четвертий армійський корпус. Після того, як це угруповання буде ліквідоване на війні в Україні, Путін буде змушений оголосити мобілізацію в Росії.