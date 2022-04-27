На Донеччині окупанти штурмують Рубіжне і Попасну, щоб розвинути наступ на Лиман - Генштаб

На Донеччині окупанти штурмують Рубіжне і Попасну, щоб розвинути наступ на Лиман - Генштаб

На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення.

Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль.

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На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення.

За останню добу на території Донецької та Луганської областей Збройними силами України відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 16 одиниць автомобільної техніки, 4 паливозаправники та 1 зенітну установку.

Нагадаємо, що українcькі бійці ліквідували під Попасною озброєних до зубів "вагнерівців".

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