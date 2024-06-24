На Донеччині окупанти скинули бомбу на цілу родину, поранені діти

В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору
Війська РФ поранили п’ятьох мешканців Селидове, серед яких двоє дітей - прокурори документують наслідки ворожої атаки.
Про це інформує Донецька обласна прокуратура у повідомленні у соцмережах.
23 червня 2024 року, о 17:05, окупаційні війська завдали удару по м. Селидове. На цивільне населення армія РФ скинула 2 авіабомби, ймовірно, «УМПБ Д-30СН».
В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору. Від ворожої атаки отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані. Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні.
Також пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків та автомобілі.
"Прокурори на місцях вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області сталися вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
Читайте також:
- Вночі РФ потужно вдарила по енергетичній інфраструктурі: які наслідки
- В Івано-Франківську сталися потужні вибухи: що відомо про ракетний удар
- Потужний удар по Україні ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО і куди поцілив ворог
- Ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти "Укренерго": де є пошкодження