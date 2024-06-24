На Донеччині окупанти скинули бомбу на цілу родину, поранені діти

Війська РФ поранили п’ятьох мешканців Селидове, серед яких двоє дітей - прокурори документують наслідки ворожої атаки.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура у повідомленні у соцмережах.

23 червня 2024 року, о 17:05, окупаційні війська завдали удару по м. Селидове. На цивільне населення армія РФ скинула 2 авіабомби, ймовірно, «УМПБ Д-30СН».

В епіцентрі ураження опинились жителі приватного сектору. Від ворожої атаки отримала поранення ціла родина: 53 та 54-річні батько і матір та їх син 10 років, який наразі перебуває у важкому стані. Крім того, дістали тілесних ушкоджень 31-річний чоловік та хлопчик 13 років. Потерпілих доставлено до лікарні.

Також пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків та автомобілі.

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"Прокурори на місцях вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області сталися вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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