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На Донеччині почастішали обстріли: ДСНС згортає намети та відводить своїх рятувальників

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На Донеччині почастішали обстріли: ДСНС згортає намети та відводить своїх рятувальників

УНІАН

Робота пунктів ДСНС призупинена.

Через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів на Донеччині тимчасово призупинена робота пунктів ДСНС для надання допомоги населенню.

Про це 23 лютого повідомили в ДСНС.

Йдеться про пункти, розміщені у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке"

Наразі проводиться згортання наметів та відведення особового складу.

Нагадаємо, що переселенців з окупованого Донбасу будуть розміщувати в санаторії "Ялинка" в Харківській області. Він розташований у селі Дачне.

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