На Донеччині повідомлено про підозру експоліцейському, який перейшов на бік окупантів

На Донеччині повідомлено про підозру експоліцейському, який перейшов на бік окупантів

Чоловік обійняв псевдопосаду у незаконному правоохоронному органі – так званому Мангушському РВВС МВС "ДНР".

На Донеччині повідомлено про підозру колишньому поліцейському, який заявив про співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

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"Встановлено, що 17 березня 2022 року після того, як збройні сили РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування тимчасово захопили частину населених пунктів Маріупольського району, житель с. Малоянісоль, у грудні 2021 року звільнений з органів поліції України, добровільно та публічно заявив про співпрацю з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він обійняв псевдопосаду у незаконному правоохоронному органі – так званому Мангушському РВВС МВС "ДНР".

Громадянину України заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, окупанти використовують українських дітей як живий щит під час переміщення колон техніки.

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