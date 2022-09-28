На Донеччині росіяни влучили у будівлю школи, де було облаштоване сховище для цивільних

У Миколаївці Краматорського району окупанти агресорки Росії обстріляли школу, в якій було облаштоване сховище для цивільних. Російни здійснили атаку у середу, 28 вересня, близько 05:00. За попередньою інформаєю, це була , ракета С-300.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на момент обстрілу сховищі на той час перебувало 12 осіб, серед яких двоє дітей та людина з інвалідністю. Окупанти цілили просто у будівлю школи, обвалилися стіни.

"Сховище, на щастя, витримало. Люди, які там перебували, не постраждали. Досі немає інформації стосовно однієї людини, яка працювала у школі. Її пошуки наразі продовжуються. Цинізм і безглузда жорстокість окупантів безмежні: ця школа немає нічого спільного з військовим об'єктом, місцеві цивільні переховувалися там від численних обстрілів, які росіяни регулярно здійснюють по місту", - розповів Кириленко.

Голова Донеччини вкотре звернувся до мешканців регіонів та просить їхати до більш безпечних областей.

Як повідомлялося, на Донеччині російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти. За минулу добу в результаті обстрілів загинули п'ять людей: четверо у Курахівці та один у Бахмуті.

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