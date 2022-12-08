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На Донеччині розбіглися російські вояки- зеки: їх шукають "свої" і відстрілюють

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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На Донеччині розбіглися російські вояки- зеки: їх шукають "свої" і відстрілюють

Російські зеки, яких завербували для війни проти України, розбігаються з фронту.

На Донеччині шукають російських зеків-втікачів, які розбіглися з передової.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу.

"В тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що в Росії затримали дезертира, який втік з кулеметом і стріляв у поліцейських. Його зловили на місцевій фермі. Ним виявився колишній "зек" з ПВК "Вагнер".

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Дата публікації
Перегляди
2620
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