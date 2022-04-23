На Донеччині скоротили комендантську годину, але нічних богослужіть на Великдень не буде

На Донеччині скоротили комендантську годину, але нічних богослужіть на Великдень не буде

Цього року через війну в Україні святкування Великодня буде не зовсім традиційне, адже у багатьох регіонах через запровадження комендантської години відмовилися від нічних літургій у храмах.

У Донецькій області цього року нічних Великодніх богослужінь проводити не будуть, бо не дозволяє безпекова ситуація в регіоні.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ми з вами живемо в умовах війни. Вже не одноразово переконувалися, що масові скупчення людей росіяни розглядають як мішень", - наголосив він.

Втім, на Великдень, 24 квітня, на Донеччині скоротили комендантську годину. Вона діятиме від 19:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. До слова, зазвичай вона закінчується о 06:00. Дітиме таке послаблення лише у неділю, у свято Христового Воскресіння.

Голова ОДА закликав священиків і вірян дотримуватися комендантської години.

Нагадаємо, вже третій рік поспіль християни східного та західного обрядів не можуть повноцінно освятити великодні кошики у церквах. Попередні роки через обмеження, пов'язані з ковідом, цього року через війну. Чи варто йти до церкви цього року, як відбуватимуться богослужіння, якою погода буде на Великдень - у матеріалі ТСН.ua.

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