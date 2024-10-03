На Донеччині сотні тисяч людей залишилися без водопостачання

Північна частина Донецької області залишиться без водопостачання через пошкодження двох об'єктів інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Коли його відновлять, наразі сказати складно.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"28 вересня росіяни критично пошкодили два об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання", - заявив чиновник.

За його словами, проблеми з водопостачанням матимуть Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі до них населені пункти. Там проживають близько 260 тисяч людей.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що ворог окупував увесь Волноваський район. Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом (за старою адміністративною системою), - наголошують фахівці.

Читайте також:

Покровськ і Курахове – найгарячіше! Генштаб ЗСУ звітує про атаки РФ на Донеччині