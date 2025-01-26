На Донеччині триває евакуація родин з дітьми: названі населені пункти

Ухвалили рішення почати обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми з населених пунктів Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта Комарської громади та сіл Василівка, Гуліве, Кам’янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр’ївка Криворізької громади.

Про це заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, у Криворізькій — 34.

Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитись до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів!

"Евакуація — це складно, проте вона рятує життя вам та вашим рідним!", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, примусову евакуацію жителів кількох сіл оголосили на Харківщині вже не лише для дітей, а і для дорослих.