На Донеччині українські морпіхи "мінуснули" з десяток окупантів, 2 ворожі танки і БМП

Морпіхи добряче "покошмарили" окупантів і знищили їх разом із технікою.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 12 загарбників вбито та поранено, знищено 1 самохідну гаубицю Гіацинт-С", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на окупованому Запоріжжі кадирівці і буряти намагалися "демілітаризувати" один одного. Вони влаштували між собою стрілянину.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вперше відреагував на повідомлення про свій нібито візит на окуповану територію України – до Криму, а потім до Херсонської області.

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