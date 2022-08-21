На Донеччині українські морпіхи "мінуснули" з десяток окупантів, 2 ворожі танки і БМП

На Донеччині ЗСУ продовжують очищувати українську землю від окупантів.
Морпіхи добряче "покошмарили" окупантів і знищили їх разом із технікою.
Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 12 загарбників вбито та поранено, знищено 1 самохідну гаубицю Гіацинт-С", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на окупованому Запоріжжі кадирівці і буряти намагалися "демілітаризувати" один одного. Вони влаштували між собою стрілянину.
Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вперше відреагував на повідомлення про свій нібито візит на окуповану територію України – до Криму, а потім до Херсонської області.
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