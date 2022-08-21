Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Донеччині українські морпіхи "мінуснули" з десяток окупантів, 2 ворожі танки і БМП

Дата публікації
Перегляди
4690
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Донеччині українські морпіхи "мінуснули" з десяток окупантів, 2 ворожі танки і БМП

На Донеччині ЗСУ продовжують очищувати українську землю від окупантів.

Морпіхи добряче "покошмарили" окупантів і знищили їх разом із технікою.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 2 танки, БМП та автомобіль з боєкомплектом ворога. Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, в результаті чого 12 загарбників вбито та поранено, знищено 1 самохідну гаубицю Гіацинт-С", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на окупованому Запоріжжі кадирівці і буряти намагалися "демілітаризувати" один одного. Вони влаштували між собою стрілянину.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вперше відреагував на повідомлення про свій нібито візит на окуповану територію України – до Криму, а потім до Херсонської області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація