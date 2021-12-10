На Донеччині в приватному будинку вибухнув тротил: є загиблі та постраждалі

На Донеччині в приватному будинку вибухнув тротил: є загиблі та постраждалі

Двоє чоловіків отримали рвані рани ніг та обличчя.

На Донеччині в приватному будинку вибухнув тротил. Внаслідок події загинула жінка, ще двоє людей постраждали.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

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Як стало відомо, подія сталася в селищі Звірове Покровської громади. Там у приватному будинку вибухнув, ймовірно, тротил. Внаслідок чого загинула жінка, ще двоє чоловіків отримали рвані рани ніг та обличчя. Особи потерпілих встановлюються.

Що саме спричинило вибух, а також звідки у місцевих мешканців боєприпас, встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, що у Рівному судили пенсіонера, з вини якого загинули його онуки.

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