На Донеччині відновлюють електропостачання, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів

На Донеччині відновлюють електропостачання, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів

Жителі Красногорівки тепер зі світлом.

У місті Красногорівка Донецької області відновили електропостачання.

Про це повідомляють у ДСНС України.

Сьогодні, 22 лютого, близько опівдня співробітники АТ ДТЕК "Донецькі електромережі" у супроводі піротехнічного розрахунку ДСНС у Донецькій області відновили повітряну лінію електропередач 110 кВ "Курахівська ТЕС - Смолянка-2" та відновили електропостачання в місті Красногорівка, яке було пошкоджено внаслідок проведення бойових дій.

Піротехніки ДСНС оглянули місце проведення робіт на наявність вибухових предметів.Також працювала бригада електромонтерів Марїнської дільниці ДТЕК.

Нагадаємо, що на Донбасі підтримувані Росією бойовики продовжують обстрілювати населені пункти. У місті Щастя Луганської області 22 лютого снаряд окупантів влучив у житловий будинок.

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