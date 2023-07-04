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На Донеччині військком "відмазував" чоловіків від мобілізації: як працювала схема і скільки це коштувало

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Донеччині військком "відмазував" чоловіків від мобілізації: як працювала схема і скільки це коштувало

На Донеччині затримали військкома / Фото: Державне бюро розслідувань

Підозрюваного затримали.

У Краматорському районі Донецької області затримали начальника ТЦК та СП, який за 2-3 тисячі доларів "відмазував" чоловіків від мобілізації та допомагав їм тікати за кордон. 

Про це повідомляє ДБР. 

За даними слідства районний військком та двоє його підлеглих за 2-3 тисячі доларів допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Для цього він видавав їм довідки про непридатність до військової служби, після чого чоловіки могли їхати за кордон. 

Його 5 клієнтів затримали у Закарпатській та Чернівецькій областях під час спроби виїзду за кордон. 

Начальник одного з районних територіальних центрів комплектування обвинувачується в утворенні організованої групи та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, та в організації службового підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Дві працівниці територіального центру обвинувачуються у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у службовому підробленні, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, військовий з Міноборони під час мобілізації переправляв чоловіків за кордон.

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Дата публікації
Перегляди
879
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