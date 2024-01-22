На Донеччині військовий застрелив поліцейських та цивільних жінок – ДБР

У Лимані Донецької області затримано військовослужбовця Національної гвардії за підозрою у вбивстві двох поліцейських та двох жінок.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як розповіли в ДБР, вранці 21 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем.

Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки.

Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Нагадаємо, полковнику ЗСУ загрожує в'язниця за розкрадання державних коштів.

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