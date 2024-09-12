На Донеччині йдуть бої за містечко Українськ: журналіст нагадав його незвичну історію (фото)

За інформацією з відкритих джерел, окупанти взяли Українськ в напівоточення.

У Донецькій області йдуть бої за шахтарське містечко Українськ, розташоване поруч із Селидовим.

Український журналіст Денис Казанський нагадав його незвичну історію.

Українськ на карті / Фото: Deepstatemap

Це містечко виникло у 1950-х роках поряд із новою шахтою "Україна", від якої й отримало назву. На початку 2000-х на шахті, що давала роботу майже всім місцевим, сталася аварія. Після цього місто буквально вимерло – з 12 тисяч населення половина поїхала, квартири кидали цілими під'їздами, не стало опалення, воду подавали лише 2 години на добу.

"Щоб зупинити соціальну катастрофу міська влада стала роздавати покинуті квартири безкоштовно всім охочим. Українськ тоді прославився на всю країну, бо ніде більше такого не було. Про нього знімали репортажі центральні телеканали, і це дозволило залучити до міста небагато людей, але воно все одно залишалося напівзанедбаним і справляло гнітюче враження. І звичайно тоді нікому в страшному сні не могло наснитися, що за це місто, яке виявилося не потрібним навіть своїм жителям, колись будуть йти бої", – розповів Казанський.

Фото з вулиць Українська, які Денис Казанський зняв ще 2010 року / Фото: Денис Казанський/Facebook

Фото: Денис Казанський/Facebook

Нагадаємо, за інформацією DeepState, окупанти взяли в напівоточення місто Українськ, оточивши його з трьох сторін (півночі, сходу і півдня).

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