На Донеччині за добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів: є вбиті та поранені

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів: є вбиті та поранені

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії, ракетами "повітря-земля".

Окупанти вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали щонайменше 39 цивільних об’єктів — житлові будинки, технікум, релігійна споруда, об’єкти життєзабезпечення. У поліції за факторм обстрілів відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Нацполіція.

Вчора впродовж доби російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Слов’янськ, Краматорськ, Миколаївка, Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Мар’їнка, Дробишеве, Нью-Йорк, Адамівка, Ласточкине, Калинове.

Окупанти застосовували авіаціію, реактивні системи залпового вогню "Град", танки, важку артилерію, ракети "повітря-земля".

"Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що в Ізюмі з-під завалів дістали тіла 44 людей, які загинули ще у березні

Читайте також: