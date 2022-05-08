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На Донеччині затримали інформатора росіян: передавав дані про позиції ЗСУ

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На Донеччині затримали інформатора росіян: передавав дані про позиції ЗСУ

pixabay.com

У Донецькій області правоохороні викрили чоловіка, який був інформатором військових держави-агресорки Росії в регіоні.

У травні 2022-го мешканець Краматорська неодноразово через месенджер Telegram передавав представнику силового відомства Росйької Федеації фотографії, а також текстові повідомлення щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

Зазначається, що представники армії Російської Федерації використвували отриману інформацію під час військової агресії проти України. 

Донеька обласна прокуратура повідомила чоловікові про підозру. Йому інкремнують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Крім того, стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.  

Як повідомлялося, Харківська прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді мешканцю тимчасово окупованого Вовчанська. оловік налагодив співпрацю з представниками держави-терористки Російської Федерації, а також вирішив допомагати їм. 

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