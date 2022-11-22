На Донеччині - жорсткі атаки: Зеленський розповів про ситуацію на передовій

На Донеччині - жорсті бої, водночас на Луганщині з боями ЗСУ зміцнюють своє становище.

Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін. На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була й попередніми днями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Донеччина – жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все! Луганщина – з боями, але потроху зміцнюємо наше становище й потроху рухаємося. Херсонщина та інші території півдня – робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста. Крок за кроком доведемо російську армію й до нових поразок, і жодні обстріли Херсона чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть", - сказав глава держави.

Ситуація на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти переміщують особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів районів населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

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