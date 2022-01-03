На Донеччині знайшли військового з простреленою головою: прокуратура розглядає декілька версій

На Донеччині знайшли військового з простреленою головою: прокуратура розглядає декілька версій

Хлопець 2001 року народження служив за контрактом.

У Донецькій області механіка-водія медичного пункту першого механізованого батальйону однієї з військових частин знайшли з простреленою головою. Підозрюють самогубство, однак прокуратура має декілька версій.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

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Знайшли тіло військовослужбовця сьогодні, 3 січня. Відомо, що хлопець - родом із Запорізької області.

"03.01.2022 Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановили, що солдат покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби. Водночас розглядаються також інші версії, зокрема - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

За фактом загибелі військовослужбовця, Маріупольською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події", - зазначили у пресслужбі прокуратури.

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