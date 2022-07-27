На Донеччині знеструмлено фільтрувальну станцію: низка населених пунктів без води

Армія Російської Федерації не припиняє нищити інфраструктуру та комунікації на Донеччині.

Через бойові дії вранці середи, 27 липня, знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Низка населенних пунктів залишилася без водопостачання.

Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.

За його словами, водопостачання припинене до завершення ремонтних робіт. Втім, як довго вони будуть тривати, міський голова не повідомив.

До слова, зокрема, Карлівська фільтрувальна станція забезпечує водопостачання міста Білозерське, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, селища Курахівка, Святогорівка, Цукурине, села Олександропіль, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Миколаївка, Миронівка, Петрівка тощо.

Як повідомлялося, у Слов'янську бурять свердловини, аби забезпечити місто водою. У дворах багатоповерхових будинків вже зробили кілька бюветів.

Читайте також: