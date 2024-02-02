На Донеччині ЗСУ ліквідували бронетехніку армії РФ: одномоментні втрати вражають

У середу, 31 січня, ЗСУ вдарили дронами по танковій колоні ворога. Армія РФ зазнала втрат у техніці й живому складі.

Про це повідомляє BILD.

Йдеться про три основні бойові танки, один БТР та сім бронемашин, які рухалися у напрямку невеликого села Солодке на Донеччині. Колона намагалася обійти з флангу село Новомихайлівка та вийти на стратегічно важливу дорогу на Вугледар. На щастя, спробу зафіксували українські дрони-розвідники.

"Упродовж кількох годин українські військові мобілізували цілий рій дронів-камікадзе. Раптова атака з боку ЗСУ розпочалася о 15:20 – незадовго до того, як російська колона досягла лінії фронту: понад 20 FPV-дронів раптово вдарили по бронетехніці. Вся техніка згоріла на місці, російські солдати, що вижили, відступили за лінію фронту", – йдеться у повідомленні.

Додається, що вже наступного дня російські Z-блогери розкритикували самогубну тактику російського військового командування.

Раніше ЗСУ вдарили по ворожій бронетехніці на Марʼїнському напрямку. Відпрацювали FPV-дрони підрозділу "Гаруда" 46-ї аеромобільної бригади.

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