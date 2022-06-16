На Донеччині ЗСУ виявили і знищили ДРГ російських окупантів - Генштаб

На Донеччині ЗСУ виявили і знищили ДРГ російських окупантів - Генштаб

У Донецькій області диверсійно-розвідувальна група окупантів намагалася потрапити на підконтрольний ЗСУ квадрат.

Українські захисники вчасно помітили і ліквідували диверсантів.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

"На напрямку Єгорівка – Шевченко наші воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника", - йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку російські загарбники проводять штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють підрозділи українських військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

Нагадаємо, що в Миколаївській області українські пілоти зробили візит на позиції російських окупантів. Після візиту Повітряних сил окупанти залишилися без кількох одиниць техніки і не дорахувалися особового складу.

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