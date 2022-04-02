На Донеччині ЗСУ за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу окупантів з РФ: фото

На Донеччині ЗСУ за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу окупантів з РФ: фото

Ворог активізував наступальні дії одразу на декількох напрямках, але їх зустріли "квітами": "Гвоздиками", "Піонами", "Гіацинтами".

На Донеччині українські захисники за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських окупантів.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Вчора, 1 квітня, ворог вирішив активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою українських вояків.

На окупантів чекала "тепла" зустріч.

"Українські воїни привітали ворога не тими квітами, на які вони розраховували. "Гвоздики", "Піони", "Гіацинти" та інші подарунки чомусь не сподобались горе-воякам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем. Також загарбники намагаються заблокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Водночас окупанти не мають успіху і несуть втрати.

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