ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
2 хв

На Донеччині мати 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі: подробиці жахливої історії

На Донеччині 58-річна мешканка Костянтинівки майже два десятиліття тримала в оселі тіло своєї померлої доньки. Про жахливу знахідку правоохоронці дізналися лише зараз, після звернення другої доньки жінки.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Затримано жінку, яка зберігала труп доньки вдома

Затримано жінку, яка зберігала труп доньки вдома

У Костянтинівці, що на Донеччині, поліція виявила муміфіковані рештки жінки, яка померла ще у 2006 році. Упродовж 18 років тіло лежало у квартирі, де мешкала її мати.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Труп померлої доньки

Труп померлої доньки

За даними слідства, 58-річна жінка тривалий час не дбала про своїх двох доньок — не забезпечувала їх харчами, лікуванням та належними умовами проживання. Діти жили без світла, тепла й води. Молодшу доньку мати змушувала жебракувати, а коли та відмовлялася — погрожувала покаранням.

У грудні 2006 року старша донька, 22-річна жінка, померла. Однак мати не повідомила про це ані лікарів, ані правоохоронців. Вона запевняла молодшу доньку, що сестра “спить і скоро прокинеться”, і змушувала кілька днів спати поруч із тілом померлої. Також вона обмивала та переодягала тіло.

Коли молодшій дівчині виповнилося 19 років, вона втекла з дому й намагалася почати нове життя. У 2025 році вона звернулася до адвокатів і розповіла про пережите. Поліція, отримавши відповідну інформацію, провела обшук у квартирі — де й знайшла муміфіковані рештки її сестри.

58-річній жінці вже повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України) та нарузі над тілом померлої людини (ч. 1 ст. 297 КК України).

«Жінка свідомо не виконувала обов’язки матері, через що старша донька померла, а після цього ще й тривалий час зберігала тіло в квартирі», — повідомили у Костянтинівській окружній прокуратурі.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 Краматорського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області.

Раніше свою моторошну історію розповіла 31-річна Заріна, яка родом з Костянтинівки на Донеччині.

Так, дівчина 7 років прожила в кімнаті із трупом своєї сестри. Мати дівчат вірила, що її старша донька жива, а родичі та сусіди були байдужі до проблем родини.

«Моя мама сказала, що вона жива, що з нею все нормально і що її треба покласти в ліжко та відігріти. Ми спали з мертвою людиною десь 4–5 днів в одному ліжку. Потім уже я побачила зміни на тілі. І я сказала про це мамі, і вона її перенесла на її ліжко. І протягом місяця я бачила, як її тіло розкладається», — пригадала трагічне минуле Заріна.

Дата публікації
Кількість переглядів
346
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie