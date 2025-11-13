На Донеччині мати 18 років зберігала тіло померлої доньки у квартирі: подробиці жахливої історії

Затримано жінку, яка зберігала труп доньки вдома

У Костянтинівці, що на Донеччині, поліція виявила муміфіковані рештки жінки, яка померла ще у 2006 році. Упродовж 18 років тіло лежало у квартирі, де мешкала її мати.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Труп померлої доньки

За даними слідства, 58-річна жінка тривалий час не дбала про своїх двох доньок — не забезпечувала їх харчами, лікуванням та належними умовами проживання. Діти жили без світла, тепла й води. Молодшу доньку мати змушувала жебракувати, а коли та відмовлялася — погрожувала покаранням.

У грудні 2006 року старша донька, 22-річна жінка, померла. Однак мати не повідомила про це ані лікарів, ані правоохоронців. Вона запевняла молодшу доньку, що сестра “спить і скоро прокинеться”, і змушувала кілька днів спати поруч із тілом померлої. Також вона обмивала та переодягала тіло.

Коли молодшій дівчині виповнилося 19 років, вона втекла з дому й намагалася почати нове життя. У 2025 році вона звернулася до адвокатів і розповіла про пережите. Поліція, отримавши відповідну інформацію, провела обшук у квартирі — де й знайшла муміфіковані рештки її сестри.

58-річній жінці вже повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України) та нарузі над тілом померлої людини (ч. 1 ст. 297 КК України).

«Жінка свідомо не виконувала обов’язки матері, через що старша донька померла, а після цього ще й тривалий час зберігала тіло в квартирі», — повідомили у Костянтинівській окружній прокуратурі.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 Краматорського районного управління поліції ГУНП у Донецькій області.

Раніше свою моторошну історію розповіла 31-річна Заріна, яка родом з Костянтинівки на Донеччині.

Так, дівчина 7 років прожила в кімнаті із трупом своєї сестри. Мати дівчат вірила, що її старша донька жива, а родичі та сусіди були байдужі до проблем родини.

«Моя мама сказала, що вона жива, що з нею все нормально і що її треба покласти в ліжко та відігріти. Ми спали з мертвою людиною десь 4–5 днів в одному ліжку. Потім уже я побачила зміни на тілі. І я сказала про це мамі, і вона її перенесла на її ліжко. І протягом місяця я бачила, як її тіло розкладається», — пригадала трагічне минуле Заріна.