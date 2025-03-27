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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Донеччині оголосили примусову евакуацію з 13 населених пунктів: у чому причина

У населених пунктах, в яких оголошено евакуацію, наразі проживає близько 500 дітей.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
евакуація дітей

На Донеччині оголосили примусову евакуацію для сімей з дітьми

У четвер, 27 березня, в Донецькій області розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми, додавши до відповідного переліку ще 13 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ і НС затверджено початок евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з сіл Красноподілля, Матяшеве та Новогришине Криворізької громади, міста Білицьке, селищ Водяне та Чернігівка, сіл Світле та Шевченко Добропільської громади, сіл Куртівка, Кіндратівка та Осикове Дружківської громади, а також селища Новоселівка та села Шандриголове Лиманської громади.

Вадим Філашкін уточнив, що всього в цих населених пунктах наразі проживають близько 500 дітей.

“Почастішали ворожі обстріли, жертвами яких стають діти. Тому маємо посилити зусилля на всіх рівнях для того, щоб вберегти їх”, — наголосив він, зазначивши, що ворог завдає ударів навіть по відносно тилових громадах.

Нагадаємо, раніше Вадим Філашкін повідомив, що територія обов’язкової евакуації дітей охоплюватиме населені пункти в межах 15 км від лінії фронту.

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