Комендантська година на 19 годин: в одній з областей посилять обмеження від 1 листопада

Комендантська година / © ТСН

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Від 1 листопада на більшій частині підконтрольної Україні території Донецької області комендантська година триватиме 19 годин на добу — з 16:00 до 11:00 наступного дня.

Рішення про розширення зони дії подовженої комендантської години погодили сьогодні, 13 жовтня, на засіданні Ради оборони Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Де на Донеччині діятиме комендантська година з 16:00

Нові обмеження поширюватимуться майже на всю підконтрольну Україні територію області, зокрема на Краматорськ і Слов’янськ. Виняток зробили для Олександрівської та Черкаської громад.

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«Погодили розширення зони “довгої” комендантської години: з 1 листопада на всій вільній території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00», — повідомив Вадим Філашкін.

У Краматорській міській військовій адміністрації також підтвердили, що новий режим почне діяти від 1 листопада. Про відповідні зміни повідомив і начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві скоротили комендантську годину на одну годину — тепер вона діє з 01:00 до 05:00. Також у місті подовжили графік роботи громадського транспорту та запустили чотири нічні автобусні маршрути від Центрального залізничного вокзалу.

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