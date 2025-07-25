ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

На Донеччині розпочали примусову евакуацію ще з одного міста: що відомо

У населених пунктах, з яких буде примусова евакуація, наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Евакуація.

Евакуація. / © Associated Press

У Донецькій області розпочали примусову евакуацію родин із дітьми у з міста Добропілля та ще кількох населених пунктів.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади», - розповів чиновник.

З його слів, у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.

Рішення було ухвалене під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Очільник ОВА наголошує, що перебування на території Донеччини має постійну небезпеку.

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", - наголосив він.

Як повідомлялося, 16 липня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по центру міста Добропілля на Донеччині. Під удар потрапив мультимаркет «Аврора», в якому начебто були покупці. Щонайменше чотири людини загинули.

Нагадаємо, у Покровську досі залишається 1413 жителів. Інфраструктура у місті зруйнована, адже окупанти безперервно гатять з різних видів зброї. Евакуація з міста триває - хоч з кожним днем вона стає дедалі небезпечнішою.



Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie