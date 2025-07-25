На Донеччині розпочали примусову евакуацію ще з одного міста: що відомо

Евакуація. / © Associated Press

Реклама

У Донецькій області розпочали примусову евакуацію родин із дітьми у з міста Добропілля та ще кількох населених пунктів.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади», - розповів чиновник.

Реклама

З його слів, у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.

Рішення було ухвалене під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Очільник ОВА наголошує, що перебування на території Донеччини має постійну небезпеку.

"Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!", - наголосив він.

Реклама

Як повідомлялося, 16 липня російська армія завдала удару керованою авіабомбою по центру міста Добропілля на Донеччині. Під удар потрапив мультимаркет «Аврора», в якому начебто були покупці. Щонайменше чотири людини загинули.

Нагадаємо, у Покровську досі залишається 1413 жителів. Інфраструктура у місті зруйнована, адже окупанти безперервно гатять з різних видів зброї. Евакуація з міста триває - хоч з кожним днем вона стає дедалі небезпечнішою.





