На Донеччині створили два нові угруповання військ: Зеленський назвав командувачів

Війна в Україні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Українські позиції на Донецькому напрямку суттєво зміцнять. Для цього створено два оновлені угруповання військ, якими командуватимуть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Крім того, українські сили готують масштабне масштабування новітніх технологій та кадрових рішень на фронті.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному відеозверненні.

Реклама

Нарада з військовим керівництвом та нові призначення

За словами президента, рішення про подальші дії ухвалили після наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Генеральним штабом та міністром оборони Євгенієм Хмарою. Окрім цього, глава держави відзначив доповідь командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ генерала Олега Апостола.

Реклама

Ключовим рішенням стало створення двох оновлених угруповань на Донеччині, командувачами яких призначили Героїв України Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.

Роботизація та «мідлстрайки» на Запорізькому напрямку

Президент також провів розмову з командирами на Запорізькому напрямку. За результатами цього обговорення ухвалили рішення суттєво збільшити забезпечення військ необхідними засобами, передусім наземними робототехнічними комплексами (НРК).

«Це стосується НРК — потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель», — наголосив президент.

Крім того, очільник держави спільно з міністром оборони і головкомом вирішили системно застосовувати мідлстрайки, а також наголосили на необхідності кадрових змін.

Реклама

Реакція Сил безпілотних систем

Своєю чергою, командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді прокоментував створення нових угруповань, назвавши це переходом до принципово нового рівня ведення бойових дій.

Командувач СБС ЗСУ Мадяр охарактеризував створення нових угруповань як початок Smart War та час мережецентричної війни. Він зазначив, що це передбачає тотальну синхронізацію з Угрупованням СБС задля забезпечення найкоротшого ланцюжка «сенсор-стрілець». Також він закликав росіян готуватися до поразки.

«Ми встоїмо. Москва ляже», — зазначив він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вдень 26 серпня окупований Донецьк потрапив під ракетний обстріл. У місті пролунала серія вибухів, а над одним із районів здійнявся густий дим. Ймовірною ціллю атаки міг стати штаб російських загарбників.

Реклама

Також російські війська намагаються охопити Часів Яр на Донеччині та створюють загрозу українському угрупованню, яке утримує позиції в місті. Найбільш критичною може стати ситуація у разі втрати флангів.

Новини партнерів